GALERII | Michelini restoranide gala 2023: „Tänu Michelinile oskavad meie külalised ka Eestisse tulla.“

„Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti avas see Põhjamaade külastajate silmad, kes on meile lähedal ja suured gurmaanid. Tänu Michelinile on meil nüüd aasta läbi toimiv sõnum lähiturgudele, millel põhinevad suuresti meie korduvkülastuste mahud,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.

Samuti on Michelini tunnustusega restoranid on kommenteerinud, et teadlik külastaja tuleb juba teatud ootustega restorani, jälgib pingsalt igat liigutust ja detaili ning oskab võrrelda sama taseme restoranidega mujal maailmas. Restoranid on ka märkinud, et Michelini giidi Eestisse jõudmine ja positiivne kommunikatsioon mõjutab kohalikke noori talente, kas siis Eestisse naasma või siis Eestisse jääma, et siin karjääri edendada. Motiveerivalt mõjub see ka kohaliku toidu tootjatele.