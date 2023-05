Avarii Sõpruse ja Tammsaare ristmikul ajas lauljannal kopsu üle maksa: „Kurat küll, ninad telefonist välja!!“

Sõbranna kirjeldas olukorda nii: „Juhtus see, et olin Tammsaare-Sõpruse ristmikul punase foori taga seismas. Minu ees oli äkki veel 2 autot. Olin ca 15 sekundit seisnud, kui järsku auto mulle selga sõitis. Mina ja tsikkel lendasime kõrvale ritta, oma sõidureast välja ja tagant tulev auto sõitis veel omakorda minu ees olevale seisvale autole otsa. Juttude järgi olla Porsche rida vahetanud, tulnud bussi tagant ja ei näinud meid ristmikul seismas.“

Sõbranna lisas, et midagi hullu temaga ei juhtunud. „Õnneks ei jäänud ma kahe auto vahele, kindlasti varustus päästis ja see, et kukkudes kõrvalreas ei olnud teist autot. Luud jäid terveks, pääsesin suure ehmatuse ja kange kaela-seljaga.“ Samuti tõdes Sireti sõbrants, et suurt traumat ta sellest kogemusest kaasa ei võta. „Sõidutahe on ikka alles, see pole kadunud. Ise ma valesti midagi ei teinud.“