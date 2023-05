Merle Palmiste: inimese muudab atraktiivseks armastus elu ja iseenda vastu

Küsimusele, mis teeb naise ilusaks või eriliseks, vastab Merle kõhklemata: „Iga naine on ilus. Punkt.“ Ta lisab, et inimese teeb ilusaks armastus – nii iseenda, teiste inimeste kui ka üldiselmalt elu vastu. „Enesekindlad inimesed on atraktiivsed ja et enesekindel olla, tuleb end hoida ja hellitada. Kui naine tunneb end hästi, on hoolitsetud ja enesekindel, siis ta püüabki koheselt pilku.“

Merle vastus ei ole üllatav – enesekindlus on ilu ja enesehinnangu alus. Enda eest hoolitsemine aitab kaasa ühelt poolt hea väljanägemise ja teisalt ka enesekindluse saavutamisel ja säilitamisel. „Näonahk on justkui inimese visiitkaart ning see, kuidas nahk välja näeb, mõjutab ka enesekindlust,“ lausus Merle, keda paneb end enesekindlalt tundma muuhulgas ka Eucerini Hyaluron-Filler + Elasticity sarja apteegikosmeetika.

Kosmeetikatooted peaksid panema end oma kehas hästi tundma

„Näitlejana puutun sageli kokku grimmiga, millel on näonahka kuivatav toime,“ rääkis Merle. „Mulle meeldib mõelda, et toataime ju ikka kastad – kui ei kasta, näed, mis taimega juhtub. Inimesega on täpselt samamoodi,“ kirjeldab ta. Seetõttu on kvaliteetsed näohooldustooted tema iluvaramus alati olemas, et välimus püsiks särav, vaatamata grimmile. Eucerini tooteid on Merle kasutanud juba pikalt ning tema lemmikuks on Hyaluron-Filler + Elasticity sari.

Selle sarja koostisosad hõlmavad hüaluroonhapet ja arktiini, mis töötavad koos, et pakkuda intensiivset niisutust, toetada kollageeni tootmist, parandada naha elastsust ja tugevust. Uuendatud koostisega tooted sisaldavad tiamidooli, mis aitab tõrjuda naha vananemistunnuseid, näiteks pigmendilaikusid. Kuna naha kollageeni tootmine langeb koos vanusega, on Hyaluron-Filler + Elasticity tooted suunatud naistele alates 50. eluaastast, et nahka toita ja tervislikuna hoida. Sari on dermatoloogiliselt testitud ja sobib tundlikule nahale.