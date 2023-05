FLEX FEST 2023 üheks peaesinejaks on Central Cee. Tegemist on hetke kõige tähtsama Briti räppariga, kes oma muusikas keevitab kokku elemente hip-hopist, träpist ja UK drillist.

Ta on kogunud miljoneid fänne oma ausate riimide ja autentsuse tõttu ning tegemist on suure eeskujuga paljudele noortele räpparitele. Alates tema 2021. aasta miksteibi „Wild West“ edust ja lõpetades mitme BRIT Awardi nominatsiooniga, Central Cee lendab hetke kõrgemalt kui kunagi varem. Artist läks mullu TikTokis viraalseks Eve’i 2001. aasta pala „Let Me Blow Ya Mind“ sämpeldava looga „Doja“, mis on tänaseks kogunud üle 400 miljoni globaalse striimi. Järgnesid „LET GO“ ning „Me & You“ ning Central Ceest sai ka esimene UK räppar, kes kogus Spotifys aastaga miljard striimi. Central Cee on tõestanud, et tõelise edu saavutamiseks on vaja tööd ja pühendumust ning ta on innustanud ka teisi oma unistusi jälitama.

Central Cee debüütsingel „Loading“ ilmus 2020. aasta lõpus ning sellest sai kiiresti populaarne pala nii tema kodumaal kui ka mujal. Laul räägib tema enda elust ja kogemustest ning selle tugev sõnum vallutas kuulajate südameid. „Loading“ püsis Briti singlitabelis mitmeid nädalaid.

Pärast seda avaldas Central Cee veel mitmeid edukaid lugusid, nagu „Day in the Life“, „Commitment Issues“ ja „6 for 6“. Tema lüürika on siiras ja avameelne, rääkides tema elust ning sellest, mida ta on pidanud üle elama. Tema muusikas on tunda inspiratsiooni tema isiklikust kogemusest ning Londoni linnakultuurist.

Suure tõuke tema karjäärile andis interneti purustanud lugu „Doja“, millest sai möödunud aastal sotsiaalmeedia võrgustike sensatsioon. Tänaseks on sellel ainuüksi YouTube’s pea 110 miljonit vaatamist.

Oma lühikese karjääri jooksul on Central Cee teeninud juba palju tunnustust ning nomineerimisi erinevatel muusikaauhindadel. Ta sai oma esimese nominatsiooni 2021. aasta BRIT Awardsil, olles ka üks kolmest artistist, kes võistles kategoorias „Rising Star“. Kuigi ta võitu koju ei viinud, andis see märku tema kasvavast mõjust Suurbritannia muusikamaastikul.