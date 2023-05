FOTOD | Tallinnas avati pidulikult Ukraina suurim klassikalise muusika festival Odessa Classics: vaata, kes kohal käisid!

Odessa Classics asutaja kunstilise juhi Alexey Botvinovi sõnul on tal hea meel, et Eesti korraldajad, publik ja toetajad on valmis juba teist aastat järjest andma festivalile peavarju. „See on hindamatu väärtusega toetus, sest vaatamata kultuurielu pistelisele toimumisele Odessas ja Ukrainas laiemalt, ei tuleks rahvusvahelise festivali korraldamine selle ebaõiglase sõja tingimustes kõne alla,“ sõnas Botvinov.