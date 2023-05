„Uue laulu“ suures finaalsaates osalevad Anne Veski ja Ewert Sundja

Armastatud lauljatar Anne Veski ning EAÜ esindaja Ewert Sundja võtavad kohad sisse „Uue laulu“ finaalis kohtunike Koit Toome, Maarja-Liis Ilusa ja Olav Osolini kõrval, et veel enne rahva otsust anda asjatundlik hinnang kõigile kaheksale finaali pääsenud laulule.

Finaalshow vaimustab ka eriliste üllatustega, mille hulgas on just selleks õhtuks valmis seatud etteasted Karl-Erik Taukarilt, Maarja-Liis Ilusalt ja Koit Toomelt.

„Uus laul 2023“ finalistid on:

„Kurjad on ajad“ (viis: Merit ja Märten Männiste, sõnad: Kaupo Männiste, esitaja: Merit ja Märten Männiste);

Eesti Autorite Ühingult kuulub „Uue laulu“ võitjale ehk laulu autorile peaauhind 10 000 eurot ning parimale esitajale on Eesti Esitajate Liidu poolt auhinnaks 5000 eurot. Lisaks on Eesti Fonogrammitootjate Ühing võiduloole välja pannud 2000 eurot. „Uue laulu“ meediapartner on Star FM Eesti, kus kuuleb ka saatega seotud lugusid.