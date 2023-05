Lõpuks ometi! Khloe Kardashian avaldas üle pika aja pisipoja nime

Kardashianide-Jennerite perekonnas on ennegi lapsenimedega palju arusaamatust olnud. See, et Khloe võttis lapsele nime andmist rahulikult, võis peituda tema ões Kylie Jenneris. Jenneri poeg sai tuntuks sellega, et Kylie hõiskas alguses välja poja nime Wolf, kuid muutis hiljem meelt. Poisi uut nime hoiti peaaegu aasta aega saladuses, kuid tänavu jaanuaris selgus, et Kylie lapsuke on saanud nimeks hoopis Aire.

Uudis, et Kardashian ja tema endine korvpallurist armsam Tristan Thompson taas lapsevanemateks saavad, tuli avalikuks 13. juulil. Thompson ja Kardashian on pidevalt kokku-lahku läinud, sest Thompson on Kardashiani korduvalt petnud. Paar oli pärast Tristani viimast skandaali juba seitse kuud lahus olnud, kui tuli avalikuks, et nad saavad koos lapse.

Khloe ja Tristani teine laps eostati 2021. aasta novembris ning Khloe oli pisipoja tuleku üle väga rõõmus. „Khloe on nii tänulik erakordsele surrogaadile sellise imelise õnnistuse eest. Me palume privaatsust, et Khloe saaks oma perekonnale keskenduda,“ teatas tõsielutähe esindaja siis.

Kooselust Tristaniga on Khloel ka 2018. aastal sündinud tütar True.