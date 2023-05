Celine Dion teatas kurvast uudisest: ma ei anna alla!

„Mul on väga kahju, et pean teile kõigile jälle pettumust valmistama. Muidugi see murrab mu südame, siis praegu on õige otsus, kui jätame kõik kontserdid ära,“ teatas Dion sotsiaalmeedias mõned tunnid tagasi oma fännidele, lisades, et see on kuni selle hetkeni, kui ta on taas võimeline lavale astuma.

„Ma tahan, et te kõik teaksite, et ma ei anna alla! Ma ei suuda ära oodata, millal saan teid kõiki jälle näha,“ ütles Dion lõpetuseks.

Lauljanna teatas möödunud aasta detsembris, et tal on diagnoositud neuroloogiline haigus nimega stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom – toim), mis mõjutab tavaliselt ühte inimest miljonist. Veel ütles Celine, et kuigi tema haruldast haigust alles õpitaks tundma, siis on teada, et just see ongi tal lihasspasme põhjustanud.

Kõnealune sündroom paneb lihaseid kokku tõmbuma kontrollimatult ning inimene kangestub lõpuks nagu kivikuju – sündroomi tõttu lukustuvad lihased järk-järgult jäikadesse asenditesse, mistõttu ei saa inimene rääkida ega kõndida. Kuigi haigus on ravimatu, siis on võimalik erinevate ravimitega selle kulgu aeglustada, vahendab Daily Mail.

„Kahjuks mõjutavad need spasmid mu igapäevaelu igat aspekti. Mõnikord on mul raskusi kõndimisega ja mul pole lubatud kasutada oma häälepaelu laulmiseks,“ sõnas toona Dion oma Instagrami kontol. „See teeb mulle haiget, seda teile täna rääkida. See tähendab, et ma pole valmis alustama oma Euroopa tuuri veebruaris,“ rääkis Celine ja tänas oma lapsi, kes teda toetavad ja talle lootust annavad. Lauljanna keskendub terveks saamisele ja oma jõu taastamisele, kuid peab tunnistama, et see on läinud vaevaliselt.

„Ma annan endast alati 100 protsenti, kui ma esinen, aga praegu mu seisund seda ei luba,“ lausus ta ja tänas lõpetuseks oma fänne heade soovide ja toetuse eest. Muusik avaldas ka, et peab haiguse tõttu edasi lükkama oma järgmise aasta kevadeks planeeritud sõud aastasse 2024 ning tühistab oma kaheksa tuleva aasta suveks planeeritud esinemist.