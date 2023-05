Keit Pentus-Rosimannus: olen lapsesaamise nimel läbinud enam-vähem kogu spektri

„See kõik oli keeruline,“ ei tee Keit lapsesaamise raskusest saladust. Kui ta sellest räägib, tundub, et see toimus justkui filmis, kuid mitte temaga. „Kuid jah, olen lapsesaamise nimel läbinud enam-vähem kogu spektri, mida lapseootele jäämiseks üldse proovida sai,“ ütleb ta kaheksa aastat kestnud võitluse kohta.

„Kuna kõik näitajad olid justkui suurepärased, soovitasid arstid, et tuleb stressitaset vähendada. Tore-tore, aga mismoodi? Hakkasin uuesti jooksmas käima. Matkasin läbi vist kõik matkarajad, mida matkata annab. Minu puhul ei tööta soovitus, et jää lihtsalt koju – ma toitun inimestega suhtlemisest!“

Mõtet, et ta ei sünnitagi last, Keit endale ligi ei lasknud. Ta läbis korduvalt hormoonravi, et proovida ka kunstlikku viljastamist.