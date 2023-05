Madli Vilsar koolikiusamisest: mind kutsuti tihti ka kartulininaks

„Hiljuti sattusin kommentaari peale, mis jäeti 2011. aastal ühe esimese minust Saaremaa lehes ilmunud artikli peale – kommentaariks oli kirjutatud: kas põrsanina on jälle moes? Koolis kutsuti mind tihti ka kartulininaks. Keskkond, milles kasvad, on väga oluline ja väikelinnas võib see karm olla,“ leiab Saaremaalt pärit Madli.