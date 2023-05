Brasiilia seebikatähe laip leiti maa alla maetud riidekirstust, mida ümbritses betoon

The New York Post kirjutab, et säilmed olid maetud Rio de Janeiros ühe maja tagahoovi.

Võimuorganid kinnitavad, et mehe surnukeha oli topitud puidust riidekirstu, mis oli pandud kaevatud auku, mil sügavust pea kaks meetrit. Selle peale valas mõrvar omakorda betooni ja kattis siis matmispaiga lõplikult kinni.

Machado pere advokaat Jairo Magalhães rääkis täpsustavalt, et tapetu käed olid seotud tema pea taha. Kaelal oli aga näha triipu, mis viitab, et ta ilmselt kägistati surnuks. Isik tehti kindlaks sõrmejälgede põhjal. Õõvastav on ka seik, et kirst meenutab taolisi, mida Machado omas oma kodus. Ehk on võimalik, et ta maeti maha talle endale hingelähedases mööblitükis.

Uurimine veel käib, aga politsei on pidanud kinni mehe, kes üüris kinnistut, millelt laip leiti. Kahtlusaluse nime pole avaldatud, aga on teada, et ta tundis Machadot.

„Jefferson tapeti külmavereliselt ja jõhkralt inimese poolt, kes oli kade, julm ja hoolimatu,“ kirjutas üks lähedane sotsiaalmeedias. Pere, sõbrad ja muidugi ka politsei olid kuid üritanud saada teada, mis temaga ikkagi juhtus. Näitlejat märgati jaanuaris viimast korda Rio de Janeiro lääneosas Campo Grande linnaosas.

Järgnevatel kuudel sai näitleja perekond kahtlaseid sõnumeid kelleltki, kes väitis, et on Machado. Näitleja ema Maria das Dores sõnas, et need olid täis kirjavigu ega meenutanud stiililt üldse tema poega. Ta oletas juba siis, et tegu on petisega.

Brasiilia lõunaosas Araranguá linnas sündinud Machado hakkas näitlejaks õppima 1997. aastal. Ta mängis näiteks 2021. aasta filmis „Efeito Placibo“ ning teda võis näha telenovelas „Reis“.