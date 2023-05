Anne Veski jagab elutarkusi: ära oota, et keegi sind õnnelikuks teeb

„Tükk aega ei olnud mul soovi uusi laule teha. Isegi küsiti, miks uusi laule ei tule, aga ütlesin, et ei ole praegu sellist, et hing laulaks ja tahaks. Aga tead, aeg teeb oma töö ja elu läheb ju edasi. Elu on selleks, et elada. Elu ei ole selleks, et nutta,“ sõnas Anne.

Esimese asjana olid Annele inimesed öelnud, et koju ei tohi nutma jääda. „Tulebki öelda, et saan hakkama, olen hakkama saanud ja saan ka edaspidi. Alati tuleb endale neid positiivseid suundi luua. Nagu öeldakse – elu on, nagu on, ega mina seda ümber ei tee. Me kõik läheme kunagi kuskile, aga parem see aeg, mis meil on antud, elada täiel rinnal ja seda ma püüan ka teha,“ ütles Veski.