Mallukas meenutab seika oma tütrega: võtan kõne vastu ja saan aru, et teisel pool on politsei

„Mu vanim tütar oli umbes kolmene, ta ei osanud väga hästi rääkida. Võttis hommikuti mu telefoni ja läks sellega siis alla korrusele midagi tegema. Kell on kuus hommikul,“ rääkis Mallukas, et lapsuke otsustas Mallu telefoniga natuke mängida.

„Kujutage nüüd ette...Kell kuus hommikul helistab sulle mitte eriti palju rääkiv väike laps. Inimesed küsivad: kus su ema on? Tema vastab: ma olen üksi. Ma olin ülakorrusel, ta oli selles toas üksi. Mis ema teeb? Ta ei liiguta. Nojah, ma ei liigutanud, sest ma magasin,“ mäletab Mallukas tütre vastuseid.

„Ta suutis 3-4 inimest läbi helistada umbes sama informatsiooniga. Ühel hetkel tõi ta mulle telefoni. Ma võtan kõne vastu ja saan aru, et teisel pool on politsei, kes helistas mulle tagasi, et veenduda, kas ma üldse olen elus. Kui ta poleks mulle telefoni toonud, küllap nad oleks mulle ukse taha tulnud.“