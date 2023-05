KOKKUVÕTE | Palju õnne! „Uue laulu“ võitja on selgunud

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tunneb heameelt, et tänu „Uuele laulule“ on Eesti muusika ja kultuur saanud veelgi rikkamaks. „Laulukonkurss „Uus Laul“ ei ole ainult parim meelelahutus ja show. See on TV3 missioon panustada ja arendada Eesti muusikamaailma. TV3 on olnud 27 aastat talentide kasvulava ja nendest muusikalistest suurprojektidest on sündinud palju uusi tähti. Meie superstaarid on esindanud Eestit edukalt Eurovisioonil. Oleme aastate jooksul koos valinud eestlaste lemmiklaulu, laulupealinna ja armastuse laulu. Täna valisime koos parima eestikeelse uue laulu,“ rääkis Suur.