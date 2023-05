OTSEFOTOD | Täna õhtul selgub „Uue laulu“ võitja: vaata, kes saabusid finaali vaatama

Finaalis osalevad 8 lugu, mis on lõppvõistlusesse jõudnud kohtunike ja televaatajate otsusel 32 laulu seast, mis tele-eetrisse konkursile pääsesid.

„Uus laul 2023“ finalistid on:

„Kurjad on ajad“ (viis: Merit ja Märten Männiste, sõnad: Kaupo Männiste, esitaja: Merit ja Märten Männiste);

Finaalsõu vaimustab eriliste üllatustega, mille seas on just tänaseks õhtuks valmis seatud etteasted Karl-Erik Taukarilt, Maarja-Liis Ilusalt ja Koit Toomelt.

Eesti Autorite Ühingult kuulub „Uue laulu“ võitjale ehk laulu autorile peaauhind 10 000 eurot ning parimale esitajale on Eesti Esitajate Liidu poolt auhinnaks 5000 eurot. Lisaks on Eesti Fonogrammitootjate Ühing võiduloole välja pannud 2000 eurot. „Uue laulu“ meediapartner on Star FM Eesti, kus kuuleb ka saatega seotud lugusid.