Tuntud lauljanna Lana Del Rey (37) andis sel nädalavahetusel kontserdi Brasiilias MITA muusikafestivalil. Ootamatult pani ta ühel hetkel kontserdi pausile - nimelt oli ta laval ära kaotanud oma e-sigareti ja soovis publiku abi, et see üles leida. Sotsiaalmeedias on lauljanna käitumine löönud fännid aga kahte lehte.