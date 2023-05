Abielul kriips peal? Kaks kuninglikku eksperti väidavad, et Harry ja Meghan on lahutuse poole liikumas

Viimasel ajal on levinud palju spekulatsioone prints Harry ja Meghan Markle'i abielu kohta. Alles hiljuti selgus, et Harry peatub tihti ühes hotellis ilma Meghanita. Nüüd väidavad kaks kuninglikku eksperti, et paar hakkab peagi oma abielu lahutama. Kuigi nende seisukohad ei ühti selles osas, kas lahutust soovib rohkem Meghan või Harry, on teada, et Sussexi hertsogipaari abielus on suured mõrad.