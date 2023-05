ÜLEVAADE | Al Bano põnev eraelu: lahutus Romina Powerist ja pea 30 aastat kadunud tütar

Sel nädalavahetusel toimub Haapsalus Itaalia Muusika Festival, kus astub üles legendaarne muusik Al Bano. Ta on aastaid esinenud koos oma abikaasa Romina Poweriga, kuid möödunud sajandi lõpus teatas duo, et nende suhe on purunenud. Eesootava kontserdi puhul teeme sissevaate Al Bano põnevasse eraellu, kust ei puudu skandaalne lahutus ja pea 30 aastat tagasi kaduma läinud tütar.