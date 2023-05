Klubi D3 avab suvehooaja terrassipeoga: lava vallutavad Lenna, Andreas ja mitmed DJ-d

Lenna on üks armastatumaid Eesti artiste. Enam kui kümme aastat tagasi tõusis ta sooloartistina kodumaise muusikamaailma tippu ja tema talent särab seal sama eredalt tänase päevani. Tema albumid „Lenna“, „Teine“ ja „3X“ on krooninud mitmeid edetabeleid ning jäänud vaieldamatuteks publiku lemmikuteks läbi aastate. Mullu jõudis kuulajateni tema lühialbum „Hoides sind“, mis valmis koostöös Iris Vesikuga.



Andrease puhul on tegemist laulja ning laulukirjutajaga, kes ereda tähena Eesti muusikamaailma sööstnud ning vaatamata oma noorele eale, on muusikaga tegelenud juba mitmeid aastaid. Tänavusel Eesti Laulu konkursil palaga „Why Do You Love Me“ finaali jõudnud muusik alustas oma karjääri juba 12-aastaselt ning teeb hetkel koostööd plaadifirmaga SMUUV, kellega on välja andnud mitmeid singleid nagu „Coffee Shop“ ja üheskoos Soome artist ILON-iga loodud popballaad „Pardon Me“. Eelnevad kaks pala jõudsid ka 2022. aasta aprillis ilmunud lühialbumile „Broken“, mis koondas endas Andrease varateismelise loomingut.