KUUM VIDEO | Siiani konservatiivsema kuvandiga lauljanna Billie Eilish ei karda enam keha näidata

Postituse alla on jäetud näiteks selline eluterve kommentaar: „Mul on heameel, et ta tunneb ennast lõpuks oma kehas hästi ja kui ilus ta on. Ma sooviks, et kõik naised suudaksid end seksikalt, ilusalt ja väärtustatuna tunda.“ Pealtnäha paistab, et mõttega nõustuvad ka teised Billie jälgijad, sest sellele on jäetud 2651 meeldimist.