Eeva Talsi esines publiku ees paar kuud peale sünnitamist: see oli kõige mõnusam asi okselappide kraamimise kõrval

Kuidas Eeva varsti sündiva beebi kõrvalt plaanib juubeli maha pidada? „Ma mäletan esimese lapsega oli niimoodi, et kui Lilli ära sündis ja esimene paanika sai mööda ja täpselt see paar kuud oli möödas, oli esimene kord lavale minna. See oli lihtsalt nagu puhkus. See oli nagu värske hingetõmme. Nagu kõige mõnusam asi maailmas selle mähkmete vahetamise ja okselappide kraamimise kõrval. Ma arvan, et kui te tulete 25. augustil kontserdile, siis näete kõige säravamat versiooni ja kõige puhanumat. Sellist väga entukat versiooni minust,“ rääkis Eeva.