Dramamama ja Sibyl Vane annavad sel reedel Tallinnas ühise kontserdi

Kaks kodumaist rokkmuusika kaasaegse laine olulist nime - Dramamama ja Sibyl Vane - jagavad lava esmakordselt. Reedel, 2. juunil Paavli Kultuurivabrikus toimuval kontserdil astuvad mõlemad bändid üles täispika kavaga.

Dramamama laulja Mikk Tammepõllu sõnul on tegemist neile tähendusliku kontserdiga:

„Sel aastal tähistab Dramamama oma 15. sünnipäeva ja Sibyl Vane on meist vaid paar aastat noorem. Imestan, et me varasemalt pole koos esinema sattunud. See viga saab nüüd õnneks parandatud. Sibyl Vane on väga lahe bänd ja tõotab tulla äge pidu. Dramamama fännidele tasub ära mainida, et 2. juuni kontsert on sel suvel ainus võimalus meid avalikult esinemas näha.“

Sel aastal kolmeteistkümnendat sünnipäeva tähistanud Sibyl Vane’ile on see selle suve ainus kontsert pealinnas. Viimati esineti Tallinnas eelmise aasta sügisel, kui tähistati kümne aasta möödumist nende debüütalbumi ilmumisest. „Meil on suur hea meel, et saame koos Dramamamaga teha ühe erilise õhtu. See saab olema sündmus, mida ükski kodumaise rockmuusika austaja ei soovi maha magada,“ ütles Sibyl Vane’i laulja ja kitarrist Helena Randlaht.

Kontsert toimub värskelt avatud kontsertpaigas, mille nimeks Paavli Kultuurivabrik. Tammepõllu arvates on tegemist mitmekülgse ja väga põneva kohaga, mis igati avastamist väärib: „Mul on väga hea meel, et Tallinn sai juurde uue ägeda kultuuripesa ja see tuleb meil väärikalt sisse õnnistada!“

2008. aastal tegevust alustanud Dramamama on avaldanud neli albumit. Üsna kiiresti end Eesti uue põlvkonna rokkmuusika paremikku murdnud bänd on pälvinud mitmeid tunnustusi, sh nominatsioone Eesti Muusikaauhindadel. Bändi algkoosseisu kitarrist Laur Joamets Eesti muusikasõpradele tutvustamist ei vaja. Möödunud aastal avaldas Dramamama neljanda albumi pealkirjaga „Doomsday Tango“, kus lisaks Tammepõllule, Joametsale ning bassist Viljar Normanile löövad kaasa bändi uus kitarrist Jörgen Pakkas ja Soomest pärit trummar Jeremia Kangas.