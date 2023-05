KUULA | Dramamama ja Sibyl Vane ühendavad jõud Paavli Kultuurivabrikus

Piletitasku Podcasti seekordses saates on külas Mikk Tammepõld ansamblist Dramamama ning Heiko Lesment ansamblist Sibyl Vane, kes räägivad 2. juunil toimuvast ühiskontserdist Paavli Kultuurivabrikus. Samuti räägivad mehed avameelselt oma teekonnast muusikani. Juttu tuleb mõjutustest, avastustest ja eeksujudest muusikas ning saad teada, mida on ühist punkmuusika ja mõninaräpi vahel. Podcastis kuuled mõlema bändi sünnilugudest ja seiklustest, saades aimu, kuidas toimub kahe bändi loominguline protsess ning miks on bändide repertuaar peamiselt ingliskeelne.