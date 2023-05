KLÕPSUD | Kosub, ikka kosub! Esiklast ootav Marta Laan näitab kasvavat beebikõhukest

„Tervitan kõiki kes sõidavad kontsadega,“ kirjutas Laan Instagramis, lisades, et tal veel arenguruumi on.

Kirjutasime hiljuti, et Eesti Draamateatri näitlejanna Marta Laan (38) ootab last. Draamateatri mängukavast ei leia juba mõnda aega Marta Laane nime. Kroonikale andis selle kohta kommentaari Eesti Draamateatri turundusjuht Mari Nurk, kes ütles vaid, et Marta Laant asendavad lavastuste ajal dublandid.