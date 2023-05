„Tänaseks oleme oma tülitsemised ära pidanud.“ Shanoni üks suurimaid hitte tekitas bändiliikmete vahel pingeid

Nüüd on Shanonil tulnud välja uus pala „Nüüd ja praegu“, mille sünnilugu samuti natuke konarlik oli. „Meil on enamik lood tehtud nii, et kellelgi tekib idee, mis algul laagerdub koduarvutis ja -seinte vahel. Selle uue looga proovisime nii, et läksime kõik koos stuudiosse, aga saime peagi aru, et kui on liiga palju mõtteid, siis ongi liiga palju mõtteid,“ selgitas Immato. Lõpuks kirjutas ta antud loole lüürika omaette olles.