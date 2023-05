Viimasel ajal on meedias kirgi kütnud Saksamaa bändi Rammsteini kohta tehtud tõsised süüdistused – fännide sõnul pakutakse metal-bändi kontserdi järelpeol osalejatele narkootikume. Soome meedias jagab nüüd oma kogemust üks naine, kes on väidetavalt Rammsteini järelpidudest osa saanud. Tema kirjelduse järgi on pidudel ohtralt alkoholi ja seksi.