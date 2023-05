Mainekas Briti väljaanne arvustas „Vanamehe filmi“: see on geniaalselt veider!

Animatsioonis „Vanamehe film“ tuleb Vanamehel ja tema lapselastel leida üles lehm, kes on laudas kinni olnud, kuid sealt lahti pääsenud. Neil on aega 24 tundi, et lehm leida, sest üle ööpäeva lüpsmata olnud lehm lendab muidu õhku ja põhjustab tõeliselt suure piimatuumakatastroofi.

„Ainus sõbralik võrdlus selle hullumeelse Eesti stop-motion animatsiooni kohta oleks see, kui Lammas Shaun oleks mingil moel nakatanud hullulehmatõvega,“ alustab The Guardiani kriitik Hoad oma arvustust. Ta toob välja, et filmi inimtegelased on koledad („inetud lumpengoolemid“) ja et piimal on ülim staatus. Veel toob ta välja haiglase anaalse fiksatsiooni, mis väljendub hiiglasliku karu näol, kes ühel hetkel hakkab peeretama tervet metsatäit loomi. „Lühidalt öeldes: geniaalne,“ sõnab Hoad.

Veel toob maineka väljaande kriitik välja, et lõpuks taandub „Vanamehe film“ tavaliseks märulifilmiks. „Aga igas muus osas on see sügavalt veider küünilisuse ja grotesksuse kooslus,“ seisab arvustuses.

Animatsioonifilmis on tegelastele hääle andnud Mikk Mägi (Priidik, Mart ja Vanamees), Oskar Lehemaa (Aino), Jan Uuspõld (Piimavana), Märt Avandi (Lehm) ning Jaagup Kreem (Jaagup Kreem). Veel teevad filmis kaasa Mart Kukk, Kristjan Lüüs ja Indrek Ojari. Filmi produtsendid on Erik Heinsalu, Veiko Esken ja Tanel Tatter. Ühendkuningriigis jõuab film kinodesse juba 2. juunil ja kannab nime „The Old Man Movie: Lactopalypse!“.