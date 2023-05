Perekond hirmul: ähvardav ja noaga vehkiv mees tungis näitleja Benedict Cumberbatchi hoovi

Cumberbatch, tema naine Sophie ja nende kolm noort last kogesid tõeliselt traumeerivat sündmust, kui nende Londoni põhjaosas asuvasse koju tungis varem luksushotellis kokana töötanud Jack Bissell. Bissell ähvardas perekonda ja oli noaga vehkinud. „Ma tean, et te kolisite siia. Ma loodan, et see maja põleb maha,“ oli Bissell oma vihapurske ajal karjunud.

„Kogu perekond oli suures hirmus ja nad arvasid, et see mees pääseb majja ja teeb neile viga,“ teadis üks Cumberbatchide perekonda tundev allikas rääkida. „Õnneks nii ei juhtunud. Benedict ja Sophie on pärast seda veetnud mitu unetud ööd ja muretsenud, et nad võivad taas rünnaku ohvriks langeda. See, et tegemist oli kavatsetud sissetungiga, teeb kogu olukorra palju hirmsamaks,“ lisas allikas veel.