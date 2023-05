Alari Kivisaar avaldas, millise Eesti kuulsusega ta kohtingule läheks

Kuulaja küsimusele, kui oleks võimalus, siis millise kuulsusega läheksid kohtingule, vastas Kivisaar: „Mis sorti kohting on, ma kõigepealt küsiks?“ Kristjan Hirmo ja Maris Järva selgitasid Kivisaarele, et tegemist on ikka tavalise kohtinguga.

Järgmisele küsimusele, kas on tulnud olukorda, mil sa oled äärepealt hommikuprogrammist lahkunud ja miks, vastas Alari: „Vägev küsimus! Ma pole nii äärepeal küll olnud, et põhimõtteliselt pakin asju. Kuid on olnud hetki, millal see mõte mulle pähe on roninud küll. On olnud selliseid hetki, kui ma olen mingi asja peale vihastanud.“