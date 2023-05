Eesti sai lõpuks oma Kardashiani? Kodumaisele suunamudijale anti omaenda tõsielusari

„Ma ei mõelnud sellele pakkumisele üldse kaua. Kui mulle helistati ja küsiti, kas ma oleksin huvitatud tegema saadet, kus näitan enda ühe nädala toimetusi, siis kaua mõtlemisaega ma ei vajanud. Selline projekt on minu jaoks esmakordne, aga uued ja huvitavad ettevõtmised on mulle alati meeldinud,“ kommenteeris Kristina.

Vaatajatel saab koos Kristinaga olema väga põnev, kuna just filmise ajal oli Kristinal väga palju toimetusi. See nädal oli vägagi teistsugune kui ta tavapärased nädalad, kuna siis ei veetnud Kristina tavapäraselt palju aega oma lapsega. „Kui saates näete palju hetki, kus mul on üritused või veedan sõpradega aega, siis tegelikult on mu suurim osa elust minu laps. Siiski olen ma nii elevil ja ootan juba väga ka ise saate vaatamist. Kindlasti on inimesi, kes hakkavad kritiseerima, kuid see mind ei sega. Pigem ootan huviga inimeste tagasisidet,“ ütles Kristina.