Lõpuks see juhtus! Britney Spears leppis emaga ära

„Mu armas emme ilmus eile üle kolme aasta mu koduuksele. Perega on alati asju, mida tuleb klaarida – aga aeg parandab kõik haavad! Olen saanud rääkida kõigest sellest, mida olen pikalt enda sees hoidnud. Ma armastan sind nii väga! Olen nii õnnistatud, et saame üle 14 aasta jälle koos kohvi juua! Lähme pärast poodlema!“ kirjutas Spears Instagramis.

Lynne on varem oma tütre ees vabandanud selle eest, mida Britney isa eestkoste all elades läbi pidi elama. 2022. aasta oktoobris sõnas lauljatari ema, et igatseb oma tütart, ja palus ühe Britney sotsiaalmeediapostituse all andestust. Veel palus Lynne toona, et ta tütar võtaks maha blokeeringud, et nad saaksid vestelda ja ära leppida. Tollal reageeris poptäht ema palvetele vihaga.