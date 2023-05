Staarsisulooja saadab Marko Reikopile sõnumi: „Ära karda mind, ma ei tee sulle halba!“

Hoolimata sellest, et Evert Poomil on oma YouTube’i kanalil kõigest 13 videot, on enamik neist ülipopulaarsed. Kõige menukamal videol „vallatud tissid“ on näiteks 228 000 vaatamist ja teisel kohal on video „kookosvesi,“ mida on vaadatud 215 000 korda. Viimases ja nii mõneski teises videos teeb sisulooja osaliselt nalja just saatejuht Marko Reikopi (53) kulul.

„Kui ma jälle Marko Reikopist räägin, siis mu ema mõtleb, et issand, see Marko Reikop üks hetk plahvatab, ei aga come on, I love Marko (olge nüüd, ma tegelikult ju armastan Markot – toim).“ Maria küsimuse peale, kas sisulooja tunneb Markot ka isiklikult, vastab ta, et nad ei ole kunagi suhelnud. „Aga ma tean inimesi „Ringvaatest“ ja nad on mulle öelnud, et Marko teab. Ma veits kardan Markoga sõbraks saada, ta on jumal.“