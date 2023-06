FOTOD | Unistus, mille täitumiseks läks 35 aastat: rännumees Lemo korraldas juubeliks lausa festivali

Lemo jagas Kroonikale, et juubeli pidamine metsas, festivali näol on olnud tema unistuseks juba 35 aastat. „Kunagi, kui ma olin 15-aastane, väike tatikas, siis mul oli kindel arusaam, et kui ma saan suureks meheks ja mul on ümmargune sünnipäev, siis ma teen kõikide oma bändidega, mida mul ühtegi siis veel ei olnud, oma maakodus ühe rokkfestivali.“ Juubilari sõnul täitis festival kõik tema ootused. „Õhtuhämaruses oli see pilt täpselt selline, nagu ma olin unistanud.“