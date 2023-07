Kelly Sildaru ja tema võluvate silmadega haski harrastavad koerasporti: seal tuleb välja, milles koer sind usaldab

Terve lapsepõlve endale koera tahtnud Kelly Sildaru (21) soov täitus kolm aastat tagasi, kui tema toonase klassiõe Amani Kiivikase haskil sündisid pojad. „Amani saatis mulle neist fotosid. Kui ma Kira pilti nägin, siis teadsin kohe, et see on minu koer,“ sõnab Kelly.