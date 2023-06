Britney Spearsi ähvardab kohtulahing: popstaari eksabikaasa nõuab Spearsilt nõusolekut lastega Hawaiile kolimiseks

Kolimise juures on takistuseks aga üks juriidiline detail. Kuigi poegade hooldusõigus kuulub täielikult Federline'ile, on tal siiski vaja Spearsi ametlikku nõusolekut, et end Hawaiile sisse seada. Mehe advokaadi Mark Vincent Kaplani sõnul on ta korduvalt pöördunud Spearsi advokaadi Mathew Rosengarti poole, et saada popstaarilt kiri või email, kus ta kiidab heaks oma poegade kolimise. Vastava sisuga nõusolekut ei ole ta pärast mitmekordset küsimist aga saanud.