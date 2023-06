Harry Ameerika viisa on ohus: avameelsed paljastused narkootikumide tarbimise kohta viisid printsi kohtu ette

Prints Harry aasta alguses ilmunud raamatust „Spare“ selgus, et Sussexi hertsog on tõmmanud kokaiini ja suitsetanud kanepit. Avameelne paljastus on aga ohtu pannud tema Ameerika viisa. Nimelt soovib üks USA konservatiivne mõttekoda kohtu abil saada ligipääsu Harry immigratsioonidokumentidele. Kogu saaga võib lõppeda sellega, et prints kaotab oma Ameerika viisa.