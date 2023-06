Nukker lõppvaatus! Kunagi nii särtsakas Tina Turner vireles enne surma pikalt haigevoodis

Selsamal 2000. aastal ütles Tina ühes järjekordses intervjuus: „Olen tõeliselt õnnelik, et olen nii kaugele jõudnud. Ma olen rokkar, olen naine ja teatud vanuses ei näe sa enam nii hea välja.“ Ta oli lõpetanud 116 kontserdist koosnenud turnee „Twenty Four Seven“, mis ta ka Tallinnasse tõi ja mille kohta ta ise kuulutas, et see on viimane. Tundus, et diiva lähebki ära pensionile. Ta oli ikkagi juba 60aastane ja oma kuulsuse tipul.