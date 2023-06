KUULA | „Mul on bemmil uued kummid“ sai värske kõla: räppar AG andis vanale hitile uue kuue

Räppar AG kirjeldab oma uut lugu sellega, et pala „Bemmikummid“ viib kuulajad tagasi 1990ndatesse. „Oli ilus suvine õhtupoolik koos heade semudega, esimesed märjukesed olid juba avatud ning ka tuju kippus minema veidi ülemeelikuks. Seljas nagu ikka, Adi või Kappa, sortsid ja võrksärk, et nahk suveõhku hingaks. Auto oli punane nagu leek, mis jaanipäeval kulmu kärsatab kui liiga lähedalt passida ja nokamütsil BMW logo, mis meelad miisud paneelikast välja meelitas. Mõeldud-tehtud, nii me suundusimegi neiudele järgi, et sealt edasi parklasse tiksuma minna,“ räägib ta.

„Kui me parklasse jõudsime, olid naised juba teisejärgulised, sest need bemmid seal tõstsid vererõhu kõrgemale kui hommikused Longerod peale pidu. Meeleolu oli hea, kõik avanesid kui lilleõied, kuniks Väle - see vend, kes roolis oli - sülitas vale bemmi kummi peale ja tahtis kappidega seisu panna. Me oleks haledalt lõuga saanud, seega targem oli joosta ja see, mis seal edasi sai... Ma ei saa rohkem rääkida, sa pead ise vaatama,“ jätab ta õhku teatud salapära.