KUUMAD KLÕPSUD | Kendall Jenner poseeris luksusjahil napilt rindu varjavas kleidis

Jenner postitas endast mitmeid paljastavaid videoid ja pilte oma Instagrami storysse, kus demonstreeris oma seksikat kleiti. Fotodel on tal seljas kleit, mille rinnaosa on läbipaistvast võrgust, ülejäänud kleit on musta värvi. Läbipaistvale võrgule on aga lisatud kaks punakat õiekest ning need varjavad napilt tema rinnanibusid.

Tegemist on moelooja David Koma musta minikleidiga, mille hind on ligi 1500 dollarit. Modelli kaelas lehvib punane sall ja jalas on tal mustad Bottega Veneta kontsakingad.

Viimasel ajal on Kendall pälvinud avalikkuse tähelepanu oma uue suhtega. Nimelt on modelli südame võitnud räppar Bad Bunny ning esimesed kõlakad nende suhtest jõudsid meediasse juba veebruaris.

„Nad tutvusid ühiste sõprade kaudu. Bunny kolis Los Angelesse mõned nädalad tagasi ja ostis seal maja,“ teadis üks Kendalli tundev allikas veebruaris rääkida. Ta lisas, et Kendallile pidi räppar väga meeldima. „Ta on teistsugune nendest kuttidest, kellega ta varem on kohtamas käinud. Ta on väga võluv,“ lausus allikas veel. Kendall Jenner oli varem suhtes korvpalluri Devin Bookeriga, kuid nende randevuu sai läbi möödunud aasta oktoobris.