VIDEO | Kolm nädalat kuuma suhet! Jan Uuspõld noorest kallimast: tema ongi kõige seksikam naine

Armunud rääkisid Kroonikale, et tutvusidki ühiste tuttavate kaudu ning Jan käis Brigita salongis. Koos on oldud umbes kolm nädalat.

Nad pihtisid, et armumine läks täiesti loomulikult. „Ei oska vastu panna, ajuga analüüsida,“ märkis Jan. „Ta kuulab mind, kuidas ma räägin. Ta naerab selle peale, see on nii seksikas.“

Brigita ütles, et Jani puhul on kõige seksikam see, et tal on sinised silmad.