VIDEO | Silvia Ilves praegusest eluetapist: naudin, et mul on armastus südames

Silvia muljetas, et Stefani puhul on juhtunud, et kord pidas kontserdipublik teda suisa 17-aastaseks.

Stefan on emaga Kroonika peol esmakordselt. „Põnev on,“ kostis ta. Ema ütles muigamisi vahele, et poiss tahab süüa juba saada.

Mis aga Silvia armuellu puutub, siis vahelduseks naudib ta täiel rinnal, et on vaba ja vallaline. „Naudin, et saan rohkem olla ema.“

Ta lisas, et naudib sedagi, et tal on armastus südames. Mis ta selle all mõtles, täpsustab ta videos.