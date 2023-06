VIDEO | „Olen kindel, et meie pulmas on Tanel lõpuks laval.“ Lauren Villmann ja Tanel Padar rääkisid tähtsündmusest

Kaks aastat tagasi uuris Kroonika Tanelilt ja Laurenilt, et kui vanemad on peol, siis kellega on nende tütar Linda. Vahepeal on paar saanud ka teise tütre Luna ning nüüd esitati sama küsimus Tanelile ja Laurenile uuesti. „Kusjuures see on väga naljakas, sest kui sa seda küsisid, siis teadsin, et mu kõhus on Luna, aga me varjasime seda sellel peol,“ tunnistas Lauren. „Meie teadsime, aga tegelikult mitte keegi teine ei teadnud,“ lisas Tanel. „Eelmine kord oli laps vanaemaga ja ka seekord on lapsed vanaemaga, nii et aitäh vanaemale,“ avaldas Lauren.