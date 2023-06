Suvebänger? 5MIINUST avaldas koos nubluga kuuma duubelsingli „kõrvetab / kallab“

5MIINUST korea sõnutsi on „kõrvetab“ laulu puhul tegu pigem külmakõrvetusega: „Noh, teate küll seda tunnet kui on nii kuradi külma saadud, et saadi kõrvetada - kiire hüperpopp, esmakordselt karjuv nublu, järjekindalt kandev 5MIINUST ja leekides video. Loo esmaesitlusele Kroonika meelelahutusauhindade galale saabus 5MIINUST loo promomiseks tuletõrjeautoga.

Teine, koos Elina Borniga, on tüüpilisele Eesti suvele omaselt nii vihmane laul, et sunnib toas püsima ja muid meeldivaid tegevusi leidma.“ Sellegipoolest on mõlemad suvelood ja korea arvates võib igaüks ise otsustada kumb on kargamiseks ja kumb kuulamiseks.