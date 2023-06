Polegi tema laps? Al Pacino nõudis isadustesti, kuna ei uskunud, et saab veel 83-aastaselt isaks saada

Väljaanne Page Six kirjutab, et uudis taas isaks saamisest tuli Pacinole niivõrd ootamatu uudisena, et ta hakkas kahtlema, kas ta on ikka Alfallahi lapse isa. Väidetavalt ei uskunud Pacino, et tema saab lapse isa olla, kuna tal on meditsiinile probleem, mis põhjustab viljatust.

Näitlejat tundvad allikad rääkisid, et Pacino ei uskunud, et suudab rasestada oma 29-aastast tüdruksõpra või ka kedagi teist. Pacino oli nõudnud lausa Alfallahilt isadustesti, et veenduda selles, et laps on tema oma. Ta oli soovinud DNA testi, millega Alfallah nõustus. Testi tulemus kinnitas, et Pacino on ikka lapse isa.

Väidetavalt ei teadnud kuulus filmitäht veel kaks kuud tagasi seda, et tema noor kallim lapseootel on. Veel oli Pacino olnud lausa šokis, kui kuulis, et ta saab neljandat korda isaks. Kuuldavasti on Noor vaid ühe kuu kaugusel sünnitamisest.

Al Pacinot ja tema tüdruksõpra Noor Alfallahit on koos nähtud alates 2022. aasta aprillist. Enne Pacinot on Alfallah deitinud nii Mick Jaggeri kui ka Nicolas Berggueniga. Alfallahile pididki meeldima vanemad mehed. „Ta käib enamasti kohtamas väga rikaste vanemate meestega. Ta on olnud Aliga mõnda aega ja nad saavad väga hästi läbi. Vanusevahe ei ole nende jaoks probleem, kuigi Al on vanem kui Noori isa,“ teadis üks allikas rääkida.