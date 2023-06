Vaatamata sellele, et kuningas Charles III krooniti alles kuu aega tagasi, on juba paleekoridorides tehtud plaane selleks ajaks, kui monarh ühe hetkel teise ilma läheb. Näiteks on suur küsimärk kõige selle ümber, mis puudutaks tema abikaasa Camilla edasist elu.