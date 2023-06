Hanna Martinson pihib: olen alati oma loomingut maha teinud

Martinson rääkis, et hetkel pühendab ta suure osa oma ajast muusika loomisele. „Mul on sahtlisse palju ideid kirjutatud, sellepärast, et ma olen alati kuidagi oma loomingut maha teinud,“ paljastas lauljatar, et oli varem enda loomingu avaldamises ebakindel. „Nüüd ma hakkasin lihtsalt nui neljaks, tuimalt katsetama ja sain aru, et mul on ka vist ikkagi mingi anne,“ muigas ta. „Kõigil on, lihtsalt me peame julgema sellega eksperimenteerida.“