VIDEO | Maris Kõrvits raadiokuulatajate tagasisidest: üks inimene otsis tööd, teine aga rääkis, et kaotas eluisu

Mõlemad tunnistasid tagasihoidlikult, et olid juba rahul sellegagi, et finaali pääsesid.

„Oleme vähesed, kes armastavad ise ka kuulajaid,“ paljastas Kõrvits nende edu võtme. „Hea huumorimeel, klapime hästi. Meil on lõbus ja muretu olla,“ lisas Märks.

Kuulajad kirjutavad kõigest - kel on emaga mure, kes otsib tööd. Üks inimene aga ütles, et saatejuhid on aidanud tal pool aastat elada, tal oli tunne, et ei taha siin olla.