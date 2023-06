Selgus, mis konkreetselt bändi S Club 7 tähele saatuslikuks sai

Laulja leiti surnuna 6. aprillil, vaid kaks kuud pärast seda, kui Cattermole ja ülejäänud bändiliikmed teatasid, et kavatsevad minna sel sügisel taasühinemistuurile. Nüüdseks on S Club 7 esindaja kinnitanud, et taasühinemine toimub vaatamata sellele, et Cattermole'i enam meie seas ei ole.