Kihlatuid nagu sokke vahetanud näitleja Jonah Hill sai esimest korda isaks

Kui Jonah puudus oma õe Beanie Feldsteini pulmadest, mida peeti 20. mail, hakati spekuleerima, et näitleja on arvatavasti haiglas ja tervitamas siia maailma ühte pisikest imet. Jonah on meediale kinnitanud, et tõepoolest, väike päike on tänaseks sündinud. Sünnipäeva ja sugu pole avalikustatud.