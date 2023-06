VIDEO | Aasta teleseriaali näitleja Tiit Sukk: nakatan inimesi selle tujuga, mida tahan ka vastu saada

Tiit Sukk tõdeb intervjuus, et rööprähklemine pole alati kerge ning jagab, mida muna võitmine tema jaoks tähendab. „Sellised hetked on need, mis korraks pumpavad jälle poweri üles. Annavad jõudu, meeleolu, lootust, tahtmist.“

Alles hiljuti napsas Tiit ka EFTA galalt parima meesnäitleja sarjas auhinna. „Muidugi küsin, et kuidas nii – mõlemad preemiad on antud parimale seriaalinäitlejale ja saadud ühel kevadel. Ootamatult saabunud tähelepanu teeb tänulikuks. Võib ju mõelda ja rääkida, et näitleja töötab kirega ja nii hästi kui oskab, aga ikkagi on äramärkimine liigutav. Tänan väga Kroonika lugejaid usalduse eest!“